RCF prepara la quotazione in Borsa. Punta allo STAR

(Teleborsa) -. Il Gruppo operante a livello mondiale nel settore dell’audio professionale d’alta gamma, comunica di aver presentato a Borsa Italiana S.p.A. la domanda per l'ammissione alla quotazione delle proprie azioni ordinarie sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana, e ricorrendone i presupposti,In particolare, è previsto che il flottante richiesto ai fini della Quotazione sia realizzato attraverso un collocamento istituzionale rivolto esclusivamente ad investitori qualificati in Italia e investitori istituzionali all'estero. L’Offerta comprenderà: (i) Azioni di nuova emissione (per un controvalore complessivo pari a circa Euro 150 milioni) rivenienti da un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione, e (ii) Azioni già esistenti, poste in vendita da taluni azionisti venditori.La struttura finale dell'Offerta, unitamente agli ulteriori termini rilevanti, sarà determinata e comunicata in prossimità dell’avvio dell’Offerta medesima. Nel contesto dell’Offerta è inoltre prevista la concessione di un’opzione greenshoe.. La Società e gli Azionisti Venditori assumeranno impegni di lock-up in linea con la prassi di mercato.