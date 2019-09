UniCredit, Cesare Bisoni nominato Presidente

UniCredit

(Teleborsa) - Cesare Bisoni è stato nominato Presidente die rimarrà in carica fino al termine del mandato dell’attuale Consiglio di Amministrazione nell’aprile 2021.Cesare Bisoni ringraziando per la fiducia che "il Consiglio di Amministrazione mi ha accordato in un momento difficile, particolarmente dopo lai" ha assicurato "piena continuità lavorando con il Comitato Corporate Governance, Nomination and Sustainability, e con il Consiglio di Amministrazione, nel corso del 2020, al piano di successione del Presidente per garantire un ordinato passaggio al prossimo consiglio".UniCredit fa sapere che il 18 settembre 2019 il Consigliere indipendente non esecutivo Martha Böckenfeld ha rassegnato le proprie dimissioni dalle cariche ricoperte nel Consiglio di Amministrazione di UniCredit con effetto immediato. La signora Böckenfeld ha comunicato che assumerà un nuovo incarico esecutivo incompatibile con l’ufficio ricoperto in UniCredit.Il CdA ha deciso di avviare il "Processo di selezione dei candidati" al fine di cooptare due consiglieri non esecutivi in sostituzione di Martha Böckenfeld e Fabrizio Saccomanni. Il processo di selezione terminerà con la cooptazione di due candidati selezionati in tempo utile per la conferma della nomina da parte dell’Assemblea degli Azionisti nell’aprile 2020.