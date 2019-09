Openjobmetis prosegue l'acquisto di azioni proprie

Openjobmetis

(Teleborsa) -, dal 16 al 20 settembre 2019, nell'ambito della delega approvata dall'Assemblea dei Soci in data 24 aprile 2018, ha, al prezzo di 7,0298 euro per un controvalore pari a 42.530,59 euro.A seguito delle transazioni effettuate nell'ambito del programma, l'agenzia per il lavoro detiene attualmente un totale di 473.772 azioni proprie pari a circa il 3,4552% del capitale sociale.Piccolo spunto rialzista, a Milano, per, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,88%.