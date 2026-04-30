TXT e-solutions, acquistate azioni proprie per oltre 200 mila euro

(Teleborsa) - TXT e-solutions ha comunicato che, dal 21 al 24 aprile 2026, ha acquistato 6.033 azioni proprie per un controvalore pari a 216.384,00 euro, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie.



Al 24 aprile, la società attiva nella fornitura di prodotti software e soluzioni strategiche detiene 440.927 azioni proprie, pari al 3,3901% del capitale sociale.



A Piazza Affari, intanto, scivola TXT e-solutions , che si posiziona a 32,65 euro, con una discesa del 2,68%.











Condividi

```