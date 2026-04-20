Buzzi, buyback per oltre 1,16 milioni di euro
(Teleborsa) - Buzzi ha reso noto di aver acquistato, tra il 13 e il 17 aprile 2026, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, complessivamente 24.362 azioni proprie, al prezzo medio di 48,0180 euro per un controvalore pari a 1.169.814,00 euro.
A seguito degli acquisti appena comunicati, al 17 aprile Buzzi detiene 14.026.652 azioni ordinarie proprie pari al 7,282% del capitale sociale.
A Milano, intanto, si muove al ribasso la società attiva nel settore del cemento con i prezzi allineati a 48,66 euro, per una discesa del 3,34%.
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