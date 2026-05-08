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BasicNet, acquistate azioni proprie per 540 mila euro

Azioni proprie, Finanza
BasicNet, acquistate azioni proprie per 540 mila euro
(Teleborsa) - BasicNet ha comunicato che dal 29 aprile all'8 maggio 2026, ha acquistato 75.000 azioni proprie al prezzo medio di 7,243 euro, per un controvalore pari a 543.250,45 euro, nell'ambito del programma di acquisto e disposizione di azioni proprie.

A seguito di tali operazioni, il gruppo aziendale italiano che opera nel settore dell'abbigliamento, delle calzature e degli accessori detiene 6.690.000 azioni pari al 12,389% del capitale sociale.

A Piazza Affari, intanto, migliora l'andamento di BasicNet, che si attesta a 7 euro, con un aumento dell'1,16%.
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