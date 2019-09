Petrolio, nuova fiammata dei prezzi su tensioni USA-Iran

(Teleborsa) - Prezzi del petrolio di nuovo in fiamme in scia allein merito agli attacchi ai giacimenti e ai siti di lavorazione del colosso Saudi Aramco negli Emirati Arabi, la scorsa settimana, attribuiti a Teheran che nega.Ilavanza dell'1,07% a 58,75 dollari al barile mentre ilguadagna quasi 5 punti percentuali a 63,61 dollari dopo essersi spinto vicino la soglia dei 65 dollari.Ad alimentare la corsa delle quotazioni di oro nero sono le preoccupazioni degli investitori in merito ai livelli di offerta globale e al potenziale di interruzioni future.alle strutture petrolifere saudite ed ha fatto sapere cheper una risposta congiunta. "Lavoreremo con i nostri amici americani e i nostri amici europei per costruire una risposta che tenti di eliminare le tensioni nella regione del Golfo", ha affermato il