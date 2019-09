Poco mossa la Borsa americana

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

beni di consumo per l'ufficio

informatica

beni di consumo secondari

sanitario

Nike

McDonald's

Procter & Gamble

Home Depot

United Health

Pfizer

Merck & Co

Ulta Beauty

Lululemon Athletica

Microchip Technology

Xilinx

Incyte

Take Two Interactive Software

Ctrip.Com International Spon Each Rep

Netflix

(Teleborsa) -, che continua la sessione sui livelli della vigilia nonostante i timori di rallentamento dell'economia globale sulle tensioni commerciali. L'indiceviaggia a 26.983,85 punti (+0,17%); incolore l', che continua la seduta a 2.997,04 punti. Sui livelli della vigilia il(+0,2%), come l'S&P 100 (0,1%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+0,54%),(+0,49%) e(+0,45%). Il settore, con il suo -0,55%, si attesta come peggiore del mercato.Al top tra i(+1,22%),(+1,03%),(+1,00%) e(+0,87%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,76%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,97%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Tra idel Nasdaq 100,(+3,87%),(+2,68%),(+2,31%) e(+2,29%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,99%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,71%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,23%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,50%.