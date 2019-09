Salvatore Ferragamo scivola su preoccupazioni Equita per Hong Kong

Ferragamo

(Teleborsa) - Affonda sul mercato italiano il titolo, che soffre con un calo del 3,17% dopo le preoccupazioni espresse daper l'effetto sulle vendite delle proteste di Hong Kong "Pensiamo che anche Ferragamo abbia risentito del generale rallentamento del settore legato alla minore spesa cinese, indotta sia dalle proteste di Hong Kong, con impatti anche su Macao e Taiwan, che dalla debolezza del renminbi con un minore turismo cinese in Europa, USA, Giappone e Corea. Già nella conference del primo agosto", ricorda Equita, "la società aveva indicato un rallentamento a giugno e ulteriormente a luglio, che pensiamo abbia poi peggiorato ad agosto e settembre"., riducendo anche la stima di fatturato per l'intero 2019 a cambi costanti, a +1% da +3%.Di conseguenza l'utile per il 2019 è stato tagliato del 10% a 90 milioni di euro da 101 milioni mentre quello per il 2020 ha subito un taglio dell'8%.