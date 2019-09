Aeroporto Torino, entro 2050 impegno a "emissioni zero"

(Teleborsa) - In occasione del vertice ONU sull'azione globale per il clima svoltosi a New York , l'associazione degli aeroporti europei,ha fornito un aggiornamento sulla risposta del settore all'emergenza climatica.Nel giugno di quest'anno, ACI Europe ha annunciato una risoluzione storica che impegnava i suoi 500 membri a raggiungere l’azzeramento entro il 2050 per le emissioni di carbonio sotto il loro controllo. Ad oggi, tale impegno è stato sottoscritto da oltre 200 aeroporti, tra i quali anche“L'Aeroporto di Torino è orgoglioso di sottoscrivere questo impegno - ha dichiarato, Chief Executive Officer di Torino Airport -. Nel corso degli anni abbiamo investito in modo significativo nella gestione ambientale. Lavoriamo per ridurre le nostre emissioni di carbonio dal 2012 e siamo certificati al Livello 1-Mapping del programma Airport Carbon Accreditation. Ma è ora di fare un passo avanti. Prendiamo atto del recente rapporto IPCC e del cambiamento nella percezione pubblica del trasporto aereo. Le persone chiedono più atti concreti anche alle imprese e noi siamo desiderosi di soddisfare questa esigenza. NetZero2050 è un impegno serio e siamo fiduciosi che attraverso la ricerca e gli investimenti, lo scambio di conoscenze e le partnership, saremo in grado di identificare le migliori soluzioni per raggiungere le ‘emissioni zero’ nelle nostre operazioni aeroportuali”., Direttore Generale di ACI Europe, ha commentato: “L'impegno di NetZero2050 si basa su una forte riduzione del carbonio da parte del settoreaeroportuale europeo, che è stato ben documentato nell'ultimo decennio. Siamo lieti di aver superato la quota dei 200 aeroporti impegnati a raggiungere questo obiettivo. Molte grazie agli scali che sono saliti a bordo negli ultimi 3 mesi: Torino, Aberdeen, Glasgow, Liegi, Lussemburgo, Malta, Salisburgo, Southampton e Tolosa-Blagnac. Ci aspettiamo che ancora altri si uniranno a noi nei prossimi mesi”.