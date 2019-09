UniCredit costituisce il Sustainable Finance Advisory Team

UniCredit

(Teleborsa) -ha annunciato oggi ladi un, una mossa che consentirà alla banca di coniugare la propria expertise nel campo della sostenibilità con quella relativa ai mercati dei capitali al fine disu argomenti ambientali, sociali e di governance () e facilitarne l'accesso al mercato europeo deiIl nuovo team sarà diretto da, in qualità di Global Head of Sustainable Finance Advisory, a riporto di, Co-responsabili di Global Finance & Advisory.Il Sustainable Finance Advisory Team, parte del Corporate & Investment Banking di UniCredit eall'interno del Gruppo,riguardo a strategie di, promuovendo l’opportunità di finanziamenti ESG presso imprese, istituzioni finanziarie, enti e agenzie pubbliche lungo l'intera catena del valore.Il teamdi UniCredit. Nel 2003 UniCredit è stato tra i primi gruppi al mondo ad adottare i dieci principi cosiddetti "Equator Principles", un quadro di riferimento per ladel rischio volto a stabilire, valutare e gestire ildei progetti. Da allora il Gruppo ha contribuito attivamente allo sviluppo di tale quadro di riferimento. Entrambi i team opereranno in sintonia per definire categorie di progetti idonei.Nel commentare la costituzione del nuovo team,, Head of Corporate & Investment Banking di UniCredit, ha dichiarato: "Negli ultimi anni la crescita sostenibile e le modalità per raggiungerla sono diventate una preoccupazione primaria di investitori, istituzioni e imprese di tutto il mondo. Le banche hanno un ruolo sempre più importante in questa dialettica e l'annuncio odierno sottolinea il costante impegno di UniCredit a offrire soluzioni innovative alla nostra estesa rete di clienti"., Global Head of Sustainable Finance Advisory, ha aggiunto: "Il mercato delle obbligazioni e deiè avviato a stabilire unper effetto della positiva pressione esercitata dagli investitori ad aumentare gli impieghi sostenibili e mitigare il cambiamento climatico. Siamo decisi a incontrare questa nuova classe di borrower e la costituzione di questo nuovo team è un passo concreto in questa direzione"., da quando nel 2007 fu lead manager nella prima obbligazione "green" portata sul mercato dalla Banca Europea degli Investimenti.UniCredit è stato joint bookrunner o joint arranger diper un importo collocato di qin totale. Sul fronte degli impieghi la banca ha ricoperto un ruolo di primo piano in settel'anno scorso, prendendo parte aper un totale didi euro. Quest'anno, secondo Dealogic2, UniCredit si colloca in seconda posizione nella classifica Corporate Green Bonds in EUR nell’area EMEA e al quaro posto nei Green Loans in EUR nella stessa area EMEA.