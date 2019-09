Azimut lancia nuova piattaforma Investimenti Alternativi e fondo Demos 1

Azimut

(Teleborsa) -presenta la nuova strategia di crescita nel settore degli. Grazie ai nuovi fondi anche gli investitori privati potranno accedere alle opportunità offerte dal private equity, venture capital e private debt.Ladi Azimut nasce dall'esigenza diin un contesto di tassi estremamente bassi, che hanno determinato nel risparmio gestito deflussi importanti e una fuga dei risparmi verso la liquidità. Gli investimenti inhanno offerto infatti rendimenticirca negli ultimi 10 anni, superiori agli investimenti inche offrono rendimenti in media. Inoltre, gli investimenti nei mercati privati rappresentano un fattore importante d, in quanto non correlati alle dinamiche dei mercati finanziari.In tale contesto si colloca la scelta di Azimut di creare attraversounadi prodotti e servizi dedicata a imprenditori e PMI da un lato ed investitori e risparmiatori dall'altro, con l’obiettivo di favorire. Tale comprende ad oggi, tra i qualie altri che saranno varati nel corso dei prossimi mesi, per una raccolta complessiva diPer Azimut la crescita neglirappresenta una: dei 56 miliardi di euro di masse gestite dal Gruppo oggi circa l’1% è rappresentato da asset alternativi maad almeno ildegli asset under management, presentato oggi, è il, con importo minimo di sottoscrizione pari a 5 mila euro. Ha una dotazione dida investire in aziende italiane, con un fatturato compreso tra i 30 e i 250 milioni e un ticket di investimento per operazione dai 20 ai 60 milioni di euro."Abbiamo chiamato questo fondo Demos", spiega, presidente del Gruppo Azimut, "perché democratizza il mercato offrendo anchea rendimenti e opportunità fino ad oggi riservati agli investitori istituzionali o ai family office". "Nei nostri piani al 2024 - aggiunge -e ci permetterà di aumentare i rendimenti attesi per i nostri clienti del 1,5-2% all'anno”.Gli altri prodotti che fanno parte della piattaforma Azimut Libera Impresa Sgr, oltre a Demos 1, sono il fondo di fondi Global Invest, ITA 500, Corporate Cash, Private Debt, Ipo Club, Antares e FSI.