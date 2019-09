Governo al lavoro su NADEF: sconto UE da 11 miliardi

(Teleborsa) - Giorni intensi a, dove il Ministro dell'Economiae i tecnici del Tesoro lavorano senza sosta alla Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza (Nadef), al vaglio del Consiglio dei Ministri probabilmente nella giornata di, con un piccolo slittamento per consentire all'esecutivo giallo-rosso la possibilità di disegnare al meglio il quadro di finanza pubblica per la manovra. Una data certa è quella del, quando inizierà l’esame della Nadef da parte della Camera. Lo ha deciso oggi la conferenza dei capigruppo della Camera.La prossima- che si annuncia espansiva, anche grazie a una ritrovata armonia con Bruxelles - partirà da circa, di cuidestinati allaper lee circaper l’operazione, tanto cara all’esecutivo e, per questo, ribadita a doppia voce sia sponda Pd che pentastellata.Parte fondamentale della delicatissima partita, la, più volte richiamata nei giorni scorsidi circa, che comporterà che l’attuale, cioè senza toccare nulla, chesalirà in zonao intorno a questa cifra, con ipronti a spingere fino al. Ledovrebbero allinearsi verso un, che sulla scia dell'effetto espansivo sul Pil della manovra, potrebbe peròA dare una boccata di ossigeno al Governo, ilche arriverà dalla– un tesoretto consistente – per la discesa dello spread, ma Gualtieri & Company dovranno comunque andare a caccia di, da reperire tra, revisione deglipiatto forte del nuovo esecutivo, da attuarsi attraverso un massiccia operazione die tutti i sistemi di pagamento elettronici e digitali, sulla quale è già partito il dibattito.Governo che inserisceanche il. L’esame della legge costituzionale per attuarlo - ha deciso la conferenza dei Capigruppo - inizierà il, con le votazioni fissate l’8 ottobre. Si tratta della quarta ed ultima lettura parlamentare del testo. Il ministro per i Rapporti con il Parlamento,, ha quantificato il risparmio dovuto al taglio dei parlamentari a circa 500 milioni a legislatura.