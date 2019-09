Limita le perdite Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) - Il listino USA archivia la seduta poco sotto la parità, con ilche lima lo 0,53%; sulla stessa linea, giornata negativa per lo, che archivia la seduta a 2.966,6 punti, in calo dello 0,84%. Variazioni negative per il(-1,39%), come l'S&P 100 (-0,9%).Nell'S&P 500, buona la performance del comparto. Nel listino, i settori(-1,63%),(-1,34%) e(-1,19%) sono stati tra i più venduti.Tra i(+1,23%),(+0,72%) e(+0,53%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,61%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,12%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,88%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,65%.(+2,56%),(+1,28%),(+1,16%) e(+0,91%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -7,47%.Lettera su, che registra un importante calo del 4,65%.Affonda, con un ribasso del 4,46%.Crolla, con una flessione del 4,26%.