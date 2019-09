BDO Italia annuncia fatturato in crescita, 6 nuovi soci e piano assunzioni

(Teleborsa) -chiude un anno di successo che ha visto unaa livello sia dsia diIn occasione del "BDO Partners Meeting" che si sta svolgendo in questi giorni a Sciacca, informa una nota, è stata annunciata la chiusura dell'anno fiscale 2018/2019 con un. Il risultato segna un significativorispetto all'anno precedente e del 28% nell'arco degli ultimi 2 esercizi, confermando la posizione di BDO Italia tra i leader nellaUn'organizzazione in crescita da molteplici punti di vista, come dimostrato dalla, volta a rafforzare divisioni diverse e a offrire così un servizio sempre più strategico sul territorio italiano. In particolare,(divisione Audit & Assurance),(divisione Tax & Law),(divisione Business Services & Outsourcing), già parte dell'organico BDO, si uniscono ora ai vertici dei team mettendo a disposizione la propria expertise per soddisfare le aspettative sempre più alte del mercato.Non solo: il team di professionisti BDO si è rafforzato anche grazie al, che ha visto il recente inserimento die offre ulteriori posizioni aperte, per ogni grado di seniority, per le sedi di Milano, Roma, Bologna, Torino e Treviso. Tutti i dettagli sono disponibili sul canale LinkedIn o nella sezione Careers del sito www.bdo.it., Managing Partner di BDO in Italia, ha dichiarato: "Abbiamo, in alcuni stream anche superiore al previsto. Siamo quindi orgogliosi dei risultati economici raggiunti e del percorso di crescita intrapreso dai nostri professionisti che ci permette di affrontare il nuovo anno ponendoci obiettivi sempre più ambiziosi e sfidanti".