EssilorLuxottica: avviata definizione nuovo Gruppo integrato. Ricavi e utile in crescita

(Teleborsa) - Visione strategica, progressi dell'integrazione e guideline finanziarie di lungo periodo. Questi i punti presentati ieri da, alil primo incontro con il mercato del gigante italo-francese delle montature e delle lenti. Nella presentazione agli investitori, EssilorLuxottica ha sottolineato come – grazie al progetto avviato nei primi nove mesi dell'anno, strutturato per favorire l'integrazione e ottenere le sinergie –e l'integrazione aiuterà il Gruppo a raggiungere il suo obiettivo di "aiutare il mondo a vedere meglio, vivere meglio e godere appieno della vita".Escludendo eventuali acquisizioni strategiche ed effetti monetari,, con il contributo del canale diretto e deiè visto in un intervallo di crescita poco più rapido di quello delle vendite,circa, mentre il gruppo punta a unSecondo le stime diffuse ieriSono stati implementati – fa sapere la multinazionale –Attività che si svolgono sotto la guida die con il pieno coinvolgimento di team dedicati che coinvolgonoLe prime fasi comprendono:lae di unl'introduzione di unper favorire la revisione sistematica delle sedi EssilorLuxottica nei diversi paesi; un progetto pilota in Italia per definirerapidamente all'interno del Gruppo.Con l'obiettivo di costruire le basi di una nuova cultura aziendale comune integrando i punti di forza di entrambe le società,. Per la prima volta,aprendo la strada per uno sviluppo globale dell'iniziativa all'interno di EssilorLuxottica in futuro. Attualmente,"È un momento fondamentale per EssilorLuxottica perché abbiamo delineato con successo la nostra strategia e avviato le prime azioni concrete a supporto del processo di integrazione. I gruppi di lavoro stanno lavorando bene insieme e siamo entusiasti per il nostro futuro e quello dell'intero settore", ha commentato"Siamo felici di aver condiviso i primi passi della realizzazione di EssilorLuxottica, presentando la nostra visione strategica per il settore dell'eyecare e dell'eyewear, le nostre ultime innovazioni e un aggiornamento sui progressi dell'integrazione. Insieme faremo grandi cose per aiutare miliardi di persone bisognose in tutto il mondo a vedere meglio”" ha aggiunto