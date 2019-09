Kolinpharma, forte crescita dei risultati nei primi sei mesi

Kolinpharma

(Teleborsa) -ha chiuso il primo semestre con unpari a Euro 4,4 milioni,rispetto a Euro 4,1 milioni al 30 giugno 2018, grazie alle ottime performance dei prodotti in portafoglio.si attestano a Euro 3,1 milioni, in significativorispetto al primo semestre dell’esercizio precedente (Euro 2,7 milioni).Il Ebitda ) si attesta a Euro 0,4 milioni, in decisarispetto a Euro 0,3 milioni al 30 giugno 2018. L’ Ebitda Adjusted si attesta a Euro 0,5 milioni, inrispetto a Euro 0,3 milioni al 30.06.2018.Il(Ebit) è pari a Euro -0,1 milioni, in linea con il primo semestre dello scorso esercizio, quando era pari a Euro -0,09 milioni, dopo ammortamenti pari a Euro 0,5 milioni (Euro 0,4 milioni al 30 giugno 2018).Ilè pari a Euro -0,133 milioni, in miglioramento rispetto a Euro -0,159 milioni del primo semestre dell’anno precedente, anche grazie - spiega la società - ad un miglioramento dell’incidenza delle componenti di natura finanziaria relativa agli interessi su finanziamenti ottenuti dagli istituti di credito.Lasi attesta a Euro 0,382 milioni (Euro 0,139 milioni al 31 dicembre 2018).