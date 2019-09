AbitareIn approva nuovo piano e migliora target precedente

AbitareIn

(Teleborsa) -, società quotata all’AIM Italia attiva nello sviluppo immobiliare residenziale, ha, che accelera il trend di crescita previsto dal precedente piano elaborato in fase di IPO.La società si pone comeun incremento della "pipeline" a, con più dinell'arco del periodo.Luigi Gozzini, Presidente della Società, ha spiegato che questo piano prevede un ulteriore e importante cambio di passo rispetto alle iniziali aspettative di IPO" visto che "l Piano Industriale approvato in occasione della quotazione prevedeva 320 appartamenti, compreso Abitare In Poste3, e complessivi 90 milioni di ricavi nel periodo 2015-20204".L'AD, ha sottolineato "il nostro obiettivo oggi è quello di sfruttare tutto il know-how sviluppato per portare la Società adesprimere il suo completo potenziale, contribuendo anche alla grande trasformazione che sta vivendo la città di Milano".previsti per ilconfermano il trend di crescita della società:previsti pari a 42 mln nel 2019, 100 mln nel 2020 e 140 mln nel 2021; portafoglio ordini di oltre 190 mln alla fine del 2019 (per 485 appartamenti), di 200 mln nel 2020 (550 appartamenti) e di circa 310 mln (800 appartamenti) nel 2021.Nei prossimi mesi, AbitareIn darà avvio alla commercializzazione didislocate in diverse zone della città. La prima operazione ad essere commercializzata, situata in zona, prevede la realizzazione di circa 761 appartamenti. La campagna commerciale inizierà nell'autunno di quest’anno e la realizzazione si concluderà entro il 2022. Entro i primi 6 mesi del 2020 sarà avviata la commercializzazione di altre due iniziative, in(circa 165 appartamenti) ed in(138 appartamenti).