Enel, Endesa annuncia stop centrali a carbone nella penisola iberica

Enel

(Teleborsa) - Buone notizie per il Pianeta da, proprio in occasione del Friday For Europe . La multinazionale dell'energia informa chedi cui Endesa è titolare nella penisola iberica e di valutare opzioni future per i relativi siti, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente. L’iniziativa è in linea con l’obiettivo perseguito dal Gruppo Enel di conseguire una totale decarbonizzazione del mix produttivo entro il 2050.Tale misura è stata adottata tenuto conto della modificazione significativa e strutturale che nel corso del 2019 ha interessato alcuni fattori– con particolare riferimento al prezzo delle commodity e al funzionamento del mercato delle emissioni di Co2– che hanno inciso negativamente sulla competitività degli impianti a carbone sopra indicati, rendendo remota la possibilità di un relativo funzionamento nel mercato elettrico nel futuro.Endesa ha inoltre reso noto che tale iniziativa del Consiglio di Amministrazione potrebbe comportare un adeguamento di valore degli impianti interessati fino ad un importo massimo pari al valore netto contabile sopra indicato. Eventuali concreti impatti economici, ad oggi in corso di definizione, saranno riportati nei Resoconti Intermedi di Gestione di Endesa ed Enel relativi ai primi nove mesi del 2019., che risulta basata su un pay-out commisurato all’utile netto ordinario di Gruppo, che non risulta influenzato dagli adeguamenti di valore in questione.