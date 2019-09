In recupero la Borsa di Milano e gli altri mercati europei

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, seppur con guadagni limitati. Sul sentiment degli investitori prevale l'e le vicende del presidente americano Donald Trump con il rischio di impeachment L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,11%. Lieve calo dell', che scende a 1.498,2 dollari l'oncia. Seduta sulla parità per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che si attesta a 56,44 dollari per barile.Invariato lo, che si posiziona a +140 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta allo 0,82%.sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,53%. Denaro su, che registra un rialzo dello 0,90%. Guadagno moderato per, che avanza dello 0,27%., con ilche sta mettendo a segno un +0,3%.(+1,18%),(+1,13%) e(+0,97%) in buona luce sul listino milanese.Nella parte bassa della classifica di Milano, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-2,33%),(-1,54%) e(-0,71%).di Milano, troviamo(+1,78%) che ha ceduto un portafoglio di crediti in sofferenza per 730 milioni bene inoltre(+1,70%),(+1,68%) e(+1,35%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,79%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,61%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,22%.di Milano,(+3,05%),(+2,08%),(+1,63%) e(+1,57%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,28%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,77%.