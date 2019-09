FS, S&P conferma rating a tripla B e migliora stand alone credit profile

(Teleborsa) - L’agenzia Standard and Poor’s ha rilasciato la valutazione annuale del profilo di credito di Ferrovie dello Stato Italiane confermando – in linea con il 2018 - l’Issuer Credit Rating a “BBB” e l’outlook negativo che riflette quello della Repubblica Italiana., ponendosi un notch sopra al rating complessivo di FS e dunque della Repubblica.La revisione - si legge in una nota - riflette "lesul mantenimento da parte del Gruppo FS di solide metriche finanziarie, supportate da robuste performance in termini di generazione di cassa, da contributi pubblici regolari e commisurati agli investimenti programmati nonché da uno stabile framework regolatorio".L’agenzia ha confermato il rating “BBB” anche al Programma di emissioni obbligazionarie EMTN da 7 miliardi di euro e ai relativi titoli emessi.