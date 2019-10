Hitachi Rail STS, Andi: "Cityringen, fiore all'occhiello che nessun altro competitor ha"

(Teleborsa) - "Questo progetto per noi è una referenza mondiale in una città che è tra le più avanzate al mondo e che sta puntando a essere carbon free in pochi anni. In questo contesto, a livello tecnologico, è stato possibile fare cose che altrove non sarebbe stato possibile realizzare". In occasione dell', la nuova metropolitana senza conducente e sostenibile di Copenaghen"fiore all'occhiello" di Hitachi Rail STS,, Business Unit President Europe, Middle Est & Africa diche si aprono nel prossimo futuro per la società."Venticinque anni, appunto, quasi trenta ormai di storia. Abbiamo iniziato nel '96 con un obiettivo quasi vicino a un sogno di avere una metropolitana driverless che opera 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. In pochi anni il sogno è diventato realtà, è entrato in operation, è diventato, ha preso il premio come migliore metropolitana al mondo nel 2008, per 4 anni consecutivi è rimasto la migliore metropolitana driverless al mondo, oggi ha una performance di una disponibilità superiore al 99% quindi non è mai ferma. Rappresenta per noi un fiore all'occhiello che nessun altro competitor ha"."C'è l'area Middle East che è in grande fermento, ci sono tanti progetti previsti in corso e per i quali questa referenza sarà importante. Dopo Cityringen tra pochi mesi saremo in Arabia Saudita dove inaugureremo la nuova metropolitana di Riad. Per quanto riguarda il Centro Europa, Italia e Francia hanno in programma evoluzioni verso gli standard ERTMS delle linee ferroviarie e questo aprirà per noi grandi opportunità. Nell'Europa nordica, nel Regno Unito e in Svezia ci sono tanti progetti, tutti volti a muovere la gente via dalle macchine e metterla su mezzi di trasporto più green come i treni e le metropolitane. Tutto questo, per noi, è in linea con la strategia di crescita sostenibile del Gruppo Hitachi ed è in linea con quello che noi sappiamo fare quindi Emea è un'area da cui ci aspettiamo grandi sviluppi".