Piazza Affari positiva in un'Europa riflessiva

(Teleborsa) -mentre la borsa di Milano si muove in lieve rialzo posizionandosi in cima al Vecchio Continente.Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a 1,091. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,19%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento (+1,05%), raggiunge 54,64 dollari per barile.Sulla parità lo, che rimane a quota +138 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,85%.andamento cauto per, che mostra una performance pari a -0,16%, fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,42%, discesa modesta per, che cede un piccolo -0,25%., proseguendo la serie positiva iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, ilavanza in maniera frazionale, arrivando a 24.137 punti. Sui livelli della vigilia il(-0,02%), come il FTSE Italia Star (-0,1%).In buona evidenza a Milano i comparti(+1,10%),(+1,02%) e(+0,87%).In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,73%.Tra idi Milano, in evidenza(+3,28%),(+2,60%),(+1,95%) e(+1,77%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,93%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,25%.scende dell'1,11%.Al Top tra le azioni italiane a(+4,68%) dopo il memorandum con EuroChem in Russia (+4,09%),(+1,84%) e(+1,72%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,04%.Sensibili perdite per, in calo del 2,80%.In apnea, che arretra del 2,60%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,11%.