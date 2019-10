Unicredit Talk, si riparte con un focus sulla Digital Transformation nelle PMI

Unicredit

(Teleborsa) -: saranno gli argomenti oggetto di approfondimento nel corso di un nuovo appuntamento - l’8 ottobre - con UniCredit Talk, il programma di incontri formativi gratuiti ideato dae che prevede conversazioni tra esperti e imprenditori al fine di analizzare sfide strategiche e tendenze in atto nei loro business.Nel corso dell’incontro saranno affrontati: come il “Digital” sta trasformando l’azienda nel suo insieme, le possibili applicazioni di tecnologie innovative in processi e strategie di business, i casi di successo potenziali e in atto per le piccole e medie imprese italiane; il ruolo della banca in questo scenario.L’evento sarà inoltre l’occasione per lanciare il nuovo progetto interamente dedicato alla: "PMI Digital Lab”, nato dalla collaborazione di UniCredit con Talent Garden e CNA insieme ad altri partner d’eccellenza quali Comau, Olivetti, PwC, Samsung, TIM attraverso il programma di open innovation TIM WCAP. PMI Digital Lab attraverserà l’Italia toccando oltre 30 città italiane in 4 mesi, raggiugendo oltre mille imprenditori per creare momenti di confronto e contaminazione tra esperti di innovazione ed imprese del territorio appartenenti a diversi settori produttivi e accomunate dalla sfida della digital transformation.Il talk UniCredit in programma l’8 ottobre prenderà il via alle 16.30, presso 87 sedi in tutta Italia in collegamento streaming con l’UniCredit Tower di Milano con possibilità di iscriversi sul sito: https://education.unicredit.it/it.html.Andrea Casini, Co-Ceo Commercial Banking Italy UniCredit; Davide Dattoli, CoFounder e CEO di Talent Garden; Fabio Foglia, CoFounder di MarketMind Research; e Mario Pagani, Responsabile del Dipartimento Politiche Industriali della CNA.L’UniCredit Talk sarà moderato da Giuseppe Stigliano, Chief Executive Officer at Wunderman Thompson Italy, che introdurrà i diversi speaker e faciliterà il confronto attivo con gli imprenditori anche attraverso l’utilizzo di una piattaforma di instant feedback.