Notorious Pictures, sottoscrive contratto per nuovo Multiplex a Rovigo

Notorious Pictures

(Teleborsa) - La controllata al 100% di, Notorious Cinemas, dedicata alla gestione diretta di sale cinematografiche in locazione, ha sottoscritto un contratto per l’affitto del ramo d’azienda di proprietà di Sagittario relativo alla Multisala ubicata nel Parco Commerciale “La Fattoria” a Rovigo.Dopo l’apertura e l’avvio del Multiplex presso il Centro Commerciale Centro Sarca a Sesto San Giovanni (MI),, che sarà costituito da 8 sale per un totale di 1.300 posti, e gestito con il format proprietario “Notorious Cinemas - The Experience”.Sono già in corso i lavori di ristrutturazione dell’intero multisala secondo le linee guida di un format innovativo di sala cinematografica sviluppato con l’expertise internazionale dell’Amministratore Delegato, Andrea Stratta e già implementato nel multisala milanese a Sesto San Giovanni.Il format propone unbasato sui più elevati standard tecnici audio e video, confort di altissimo livello, accoglienza qualificata, cura e pulizia degli ambienti, informatizzazione e automazione dell’area ticketing.