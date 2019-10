Avio, primo ordine di produzione P120 per Ariane 6

Avio

(Teleborsa) -ha firmato l’ordine per l’inizio della produzione del primo batch di 14 lanciatori Ariane 6.L’ordine è relativo alle attività per l’inizio della produzione dei, che costituiranno il primo stadio dei lanciatori Ariane 62 e Ariane 64, in configurazioni che vedranno rispettivamente l’utilizzo di due o quattro motori P120 come propulsori di primo stadio.che equipaggerà sia il nuovo lanciatore pesante Ariane 6, per il quale Avio svolge il ruolo di subcontractor, che il nuovo lanciatore leggero Vega C, per il quale Avio svolge il ruolo di prime contractor.La firma di questo primo ordine per il P120 segna l’inizio della fase di produzione ed il completamento dalla fase di development e testing.L’industrializzazione dei processi produttivi per il nuovo P120 è alla base della nuova strategia di lancio dell’ESA e di Avio, che potrà iniziare a beneficiare di significative sinergie produttive ed economie di scala."La firma di questo ordine è un" – ha detto. "La produzione del motore P120– ha aggiunto Ranzo – mettendo a frutto i significativi investimenti sulle nostre strutture produttive e sulle competenze acquisite".