Piazza Affari: amplia il rialzo Avio
(Teleborsa) - Prepotente rialzo per l'azienda aerospaziale italiana, che mostra una salita bruciante del 6,24% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Avio evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Avio rispetto all'indice.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Avio rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 45,35 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 42,32. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 48,38.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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