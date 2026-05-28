Piazza Affari: amplia il rialzo Avio

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per l' azienda aerospaziale italiana , che mostra una salita bruciante del 6,24% sui valori precedenti.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Avio evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Avio rispetto all'indice.





Allo stato attuale lo scenario di breve di Avio rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 45,35 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 42,32. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 48,38.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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