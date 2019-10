Cina, pronta ad "accordo parziale" con USA

(Teleborsa) - Nonostante i negoziati tra Stati Uniti e Cina ricomincino domani sembraStando a quanto riporta Bloomberg, che cita una fonte vicina alle delegazioni, nemmeno quelli già programmati per questo mese e per dicembre.A fronte di ciò, dichiara sempre la stessa fonte,i - come riporta anche il Financial Times -e arrivare, di conseguenza, a toccare i 50 miliardi di dollari. Non essendo però questo uno dei temi fulcro dello scontro- incontro, i negoziatori sarebbero poco ottimisti sulla possibilità di raggiungere un accordo completo che lasci del tutto alle spalle il conflitto in essere.