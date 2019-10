Unicredit, Mustier: da 2020 tassi negativi su depositi oltre 100mila euro

Unicredit

(Teleborsa) - L'rilancia il tema dei tassi negativi sui depositi per compensare l'effetto delle politiche della BCE sui bilanci delle banche."I tassi negativi verranno trasferiti ai clienti con depositi ben al di sopra di 100mila euro a partire dal 2020. Lo ha detto il CEO in un'intervista alla, riprendendo una proposta lanciata dallo stesso banchiere, nei giorni scorsi, a livello europeo, in qualità di presidente della Federazione bancaria europea."Questi tassi negativi saranno trasferiti sempre di più ai clienti che hanno depositi consistenti", ha spiegato l'AD. Lavoriamo per mettere in pratica queste misure "nei diversi paesi in cui siamo presenti affinché siano operative dall'anno prossimo". Per Mustier ", che sono coperti dal fondo di garanzia dei depositi e, poi, caso per caso, si può considerare di passare i tassi negativi alle grandi imprese o a certi grandi clienti offrendo un certo numero di alternative".