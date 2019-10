Giovanni Sanga nuovo presidente SACBO

(Teleborsa) -, società di gestione dell’Aeroporto di Milano Bergamo, ha eletto il nuovo presidente nella persona di, il quale subentra nella carica all’avv. Roberto Bruni, scomparso lo scorso 10 settembre dopo lunga malattia.Il Consiglio di Amministrazione di SACBO ha deliberato dapprima la cooptazione di Giovanni Sanga come nuovo consigliere e in seguito ha proceduto alla nomina dello stesso alla presidenza, incarico affidato con parere unanime. 57 anni, laureato in Economia e Commercio e iscritto all'Ordine dei Dottori commercialisti di Bergamo, Giovanni Sanga è stato componente la Camera dei Deputati per tre legislature, dal 2006 al 2018, e ha fatto parte delle Commissioni Industria e Finanze e della Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario.