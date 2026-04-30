Interpump, ok soci a dividendo di 0,35 euro. Nominato CdA con conferma dei vertici

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di Interpump , gruppo attivo nella produzione di pompe ad acqua e nel settore oleodinamico, ha approvato il bilancio 2025 e la distribuzione di un dividendo pari a 0,35 euro per azione (0,33 euro nell'esercizio precedente) al lordo delle ritenute di legge. Il dividendo andrà in pagamento il prossimo 20 maggio 2026, con data stacco della cedola n° 33 in data 18 maggio 2026 (record date 19 maggio 2026).



È stato nominato un Consiglio di Amministrazione composto da nove componenti, che rimarranno in carica fino all'assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2028. I nuovi consiglieri sono: tratti dalla lista (Lista n. 1) presentata da Gruppo IPG Holding S.p.A.6 che ha ottenuto il 61,34% dei voti a favore: Federica Menichetti, Fulvio Montipò, Giovanni Tamburi, Fabio Marasi, Roberta

Pierantoni, Rita Rolli, Anna Chiara Svelto ed Elena Iotti; tratto dalla lista (Lista n. 2) presentata da un gruppo di azionisti, che ha ottenuto il 38,59% dei voti a favore: Nicolò Dubini. Fulvio Montipò è stato nominato presidente.



Il nuovo CdA ha confermato il Giovanni Tamburi quale vicepresidente; nominato Fabio Marasi quale AD; nominato quale Lead Independent Director l'amministratrice indipendente Federica Menichetti.



È stato anche nominato un Collegio Sindacale composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti che rimarrà in carica fino all'Assemblea che sarà chiamata ad approvare il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2028. I nuovi Sindaci sono: tratti dalla lista (Lista n. 1) presentata da Gruppo IPG Holding S.p.A., che ha ottenuto il 83,14 % dei voti a favore: Mirco Zucca, Mario Tagliaferri (Sindaci Effettivi) e Dott. Andrea Romersa (Sindaco Supplente); tratti dalla lista (Lista n. 2) presentata da un gruppo di azionisti che ha ottenuto il 16,52 % dei voti a favore: Anna Maria Allievi, Presidente del Collegio Sindacale (Effettiva) e Massimo Gambini (Sindaco Supplente).



"Interpump conferma la propria straordinaria resilienza e solidità - ha commentato il presidente esecutivo Fulvio Montipò - La diversificazione è un elemento essenziale di protezione e stabilità: grazie ad essa il Gruppo ha realizzato gli obiettivi 2025 e ha raggiunto un livello record di generazione di cassa. Colgo l'opportunità di dare il benvenuto al nuovo Consiglio di Amministrazione, che opererà nel

segno della continuità di valori e di strategia".

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