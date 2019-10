Il Parlamento UE boccia la candidatura di Goulard

(Teleborsa) - La candidatura della francese, ex ministro francese designato dal presidente Emmanuel Macron a sedere nella prossima Commissione europea, è stata bocciata dagli europarlamentari.Bocciata a larga maggioranza cone 29 a favore. Uno si è astenuto.Goulard sarebbe stata contestata a causa di una irregolarità amministrativa relativa a un suo assistente parlamentare e della consulenza remunerata per un think tank americano durante il suo mandato di eurodeputata.Un vero e proprio smacco per il presidente francese Macron che sembrava avesse già in mano lo scettro.Ora la parola passa al presidente eletto della Commissione europea,nel rispetto della democrazia.e tutti i deputati che hanno votato per me", scrive su Twitter Sylvie Goulard, candidata designata dalla Francia per il portafoglio al mercato interno.