Immobile l'Europa in attesa novità su dazi

(Teleborsa) -, che continuano gli scambi sulla parità in attesa di novità dal fronte delle trattative commerciali tra Stati Uniti e Cina Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,40%. L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,24%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta poco sotto la parità con una variazione negativa dello 0,59%.Piccolo passo verso l'alto dello, che raggiunge quota +143 punti base, mostrando un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,89%.senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, ferma, che segna un quasi nulla di fatto, tonica, che registra una plusvalenza dello 0,24%.; sulla stessa linea il, che scambia sotto i livelli della vigilia a 23.400 punti. Pressoché invariato il(-0,05%); sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,20%.In luce sul listino milanese i comparti(+1,11%),(+0,67%) e(+0,59%).Nel listino, i settori(-1,25%),(-1,01%) e(-0,75%) sono tra i più venduti.di Piazza Affari,avanza dell'1,63%.Guadagno moderato per, che guadagna lo 0,69%.Piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,58%.Giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,54%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni con un -1,74%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,30%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,23%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,22%.del FTSE MidCap,(+4,44%),(+2,36%),(+2,15%) e(+1,89%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con un -1,54%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,33%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,19%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,11%.