Manovra, Furlan: discontinuità si vedrà nei numeri della Legge di Bilancio

(Teleborsa) - “dove insieme a migliaia di delegati abbiamoe sull'efficacia della nostra azione unitaria. Fare l’unità significa condividere percorsi e piattaforme. Il nostro lavoro è questo”. Lo ha detto oggi a Nuoro la, al Consiglio generale della Cisl territoriale che ha eletto Maria Luisa Ariu alla guida della Cisl nuorese.. La nostra piattaforma non è cambiata. Non sono cambiati i bisogni veri del paese, dei lavoratori e dei pensionati ed i percorsi che noi avevamo indicato sono sempre gli stessi: la povertà, la disoccupazione dei giovani ed i problemi degli anziani, gli ottanta miliardi bloccati e le tante opere infrastrutturali ancora ferme, le risorse per rinnovare tutti i contratti pubblici"."Indubbiamente - ha aggiunto -e fortunatamente. Ma questo. La discontinuità deve essere palpabile. Si deve tradurre nei numeri della legge di bilancio, insieme a tutte quelle leve che sono indispensabili per far crescere il nostro paese. Abbiamo tanto lavoro da fare, ci sono dei tavoli tecnici aperti, ma noi vogliamo portare a casa dei risultati, a cominciare dalla rivalutazione delle pensioni che va sbloccata perché è l’unico reddito che hanno gli anziani".