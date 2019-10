Federal Reserve, al via acquisti 60 miliardi Treasury al mese

(Teleborsa) - La Federal Reserve inizierà ad acquistare 60 miliardi di dollari di Treasury al meseGli acquisti proseguirannoLa decisione era stata preannunciata nei giorni scorsi da Jerome Powell , precisando che non si tratta di quantitative easing.In un discorso alla National Association for Business Economics a Denver, Powell, presidente della Fed aveva dichiarato che il momento di intervenire "è arrivato", tornando a comprare titoli di Stato a breve per garantire adeguata liquidità al mercato monetario. Il banchiere aveva poi specificato che "la crescita del bilancio per ragioni di gestione delle riserve non è in nessun modo da confondere" con il quantitative easing.