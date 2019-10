Fincantieri, conto alla rovescia per nuova nave Cunard con taglio prima lamiera

Fincantieri

(Teleborsa) - Cunard ecelebrano l'inizio della costruzione della 249a nave della, scandendo un momento emozionante nei suoi 179 anni di storia.ed è destinata a reinventare l’esperienza di crociera di lusso con una serie di servizi a bordo unici.Il primo troncone della nave è. Il gruppo cantieristico in passato ha consegnato le celebri “Queen Victoria” nel 2007 e “Queen Elizabeth” nel 2010.La cerimonia del taglio della lamiera è un evento chiave nella vita della nuova nave di Cunard, segnando l’inizio dei lavori di costruzione che culmineranno con la sua consegna a Monfalcone (Gorizia) nel 2022., ha dichiarato: "Dopo anni di pianificazione e progettazione,. La 249a "Cunarder" sarà la nostra quarta unità di lusso nel 21° secolo. La nuova nave si ispira ai successi del nostro passato, integrando lo spirito Cunard con nuovi concetti e idee entusiasmanti che offriranno un'esperienza di viaggio unica ed esclusiva ai nostri ospiti"., ha aggiunto: “con l’inizio della costruzione della nuova nave e non vediamo l’ora di lavorare con loro e con Carnival UK squadre nei prossimi mesi”.Con la costruzione ormai avviata, i progettisti di interni della nave lavoreranno a fianco di Fincanteri per offrire un’esperienza unica a bordo. Guidato dal famoso designer Adam D. Tihany, il pluripremiato team di progettazione comprende Simon Rawlings (David Collins Studio), Terry McGillicuddy (Richmond International) e Sybille de Margerie (Sybille de Margerie Paris). Ognuno porta la propria esperienza da hotel e resort internazionali di livello mondiale con l’obiettivo di offrire un nuovo standard di lusso per Cunard.