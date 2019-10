Confesercenti, Assemblea prevista per il 22 ottobre

(Teleborsa) -, non solo sul Pil, ma anche su consumi, fisco, lavoro e tutela delle imprese", questa la considerazione diche discuterà della problematica durante la propriaAl Foro Italico, nella sala delle Armi del Coni,che, nel nostro Paese come in Europa, costituiscono oltre il 90% delle imprese"."Un mondo di cui si deve tener conto - spiega Confersercenti - a partire dalla Legge di Bilancio in approvazione, se si vuole restituire impulso alla nostra economia, quest'anno pericolosamente vicina alla crescita zero". Oltre che per discutere la manovra in arrivo,e le previsioni Confesercenti-Cer aggiornate per il 2019 ed il 2020.L'evento sarà aperto dalla Relazione della Presidente nazionale di Confesercenti Patrizia De Luise.Durante i lavori spazio anche ad un contributo video del Ministro dell'Economia francese Bruno Le Maire e ad altri ospiti.