Credem, Cda conferma risultati preliminari 2025. In assemblea il 29 aprile

(Teleborsa) - Il Cda di Credem
, sotto la presidenza di Lucio Igino Zanon di Valgiurata, ha approvato
il progetto di bilancio d’esercizio ed il bilancio consolidato al 31 dicembre 2025 confermando
integralmente i dati preliminari
comunicati lo scorso 5 febbraio.
Il 2025, in particolare, si è chiuso con un utile netto consolidato di 621,5 milioni di euro, +0,2% a/a (pari a 522,8 milioni, al netto del beneficio di 98,6 milioni derivanti dalla cessione delle attività di merchant acquiring). La raccolta da clientela
ha raggiunto 114,1 miliardi
(+8,4% rispetto all’anno precedente), i prestiti
37,7 miliardi (+3,6% rispetto allo stesso periodo del 2024) ed i nuovi clienti
sono stati oltre 181 mila. Il Gruppo ha confermato una forte capacità di crescita organica, un’eccellente solidità patrimoniale e una qualità dell’attivo ai vertici del sistema bancario italiano ed europeo.
Gli ottimi risultati
conseguiti consentono di proporre la distribuzione di un dividendo
pari a 0,75 euro per azione (in pagamento il 20 maggio 2026 con stacco il 18 maggio 2026 e record date il 19 maggio 2026). Il monte dividendi complessivo risulta quindi di 255,1 milioni, quasi 950 milioni negli ultimi cinque anni.
Il progetto di bilancio sarà sottoposto all’approvazione dell’Assemblea degli Azionisti
che si terrà il 29 aprile 2026.
Il Consiglio inoltre ha deliberato di sottoporre all'autorizzazione dell'Assemblea il sistema di remunerazione basato su strumenti finanziari denominato “Piano Incentivante 2026
”. Il Piano Incentivante è volto a motivare e fidelizzare le Persone che occupano posizioni chiave nel Gruppo, nonché ad assicurare il rispetto delle previsioni normative di settore ed è destinato ai 4 Amministratori esecutivi, al Direttore Generale, a 17 Dirigenti con responsabilità strategiche e all’altro “Personale Più Rilevante” del Gruppo Credito Emiliano (32 manager). Nel dettaglio è prevista l'assegnazione gratuita di azioni ordinarie Credito Emiliano S.p.A. di almeno il 50% dei premi riconosciuti da differire su un arco temporale di 5 anni per il “Personale Più Rilevante” cd. “Apicale” e di 4 anni per il restante “Personale Più Rilevante”.