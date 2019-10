Tassi negativi, UniCredit precisa: solo per conti sopra il milione di euro

UniCredit

(Teleborsa) - Precisazioni disui, dopo che Jean Pierre Mustier ne aveva ventilato l'introduzione sulle somme depositate nei conti correnti eccedenti una certa soglia "Per i nostri, che rappresentano meno dello 0,1% della nostra base clienti, offriremo investimenti in fondi monetari, con obiettivi di rendimento positivi, senza commissioni, mentre per quanto riguarda il saldo del deposito che decidono di lasciare sul conto, per la parte eccedente il milione di euro, verranno discusse con i clienti misure ad hoc che tengano conto dei cambiamenti straordinari occorsi nel contesto macroeconomico", ha spiegato un portavoce dell'istituto di credito.