MEF, nel 2020 maggiori entrate tributarie per 3 miliardi

(Teleborsa) - In base agli ultimi dati di monitoraggio, ammonta a circadai contribuenti ai quali si applicano glie dai cosiddetti. Nel complesso, riferisce il, a livello di Pubblica Amministrazione, le proiezioni 2019 dei risultati dell’autoliquidazione (comprensivi delle imposte sostitutive e delle compensazioni), elaborate sulla base dei versamenti del 30 settembre, mostrano per l’anno in corso unorispetto alle previsioni su base annua incluse nella Nota di Aggiornamento del Documento di economia e finanza.Va segnalato, prosegue il ministero in una nota, che lo scostamento positivo rappresenta unadai contribuenti che alla scadenza del 30 settembre hanno scelto di rateizzare il versamento (entro la scadenza del 16 novembre), ovvero di versare con una(in unica soluzione o in due rate entro il 16 novembre).Il dato non rappresenta una novità assoluta e imprevista: in questo senso lesulle entrate derivanti dalinserite nella NADEF erano. Gli ultimi dati disponibili confermano l’impostazione prudente di tali stime e consentono di registrare importanti entrate nel Bilancio dello Stato. In particolare, con il differimento previsto nel decreto legge fiscale in procinto di essere varato dal Consiglio dei ministri al 16 marzo 2020 del pagamento della rata del 16 novembre 2019,