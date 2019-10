Salute, 3M completa l'acquisizione di Acelity

(Teleborsa) -in tutto il mondo, compresa l’Italia, da un consorzio composto da fondi assistiti da Apax Partners (gli Apax Funds), insieme alle società controllate dal Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB) e dal Public Sector Pension Investment Board (PSP Investments) per un, compresa l’assunzione di debiti e altri adeguamenti.Acelity è un’azienda, specializzata nellai, commercializzate con il marchio KCI.Acelity, spiega un comunicato, è nota per labasati sulla capacità di identificare e soddisfare esigenze cliniche non soddisfatte con prodotti a marchio KCI che fanno progredire la pratica medica, a partire dall'- innovativa terapia per ferite a pressione negativa. Oggi, l’offerta di prodotti KCI comprende anche medicazioni avanzate e soluzioni chirurgiche a pressione negativa. Le soluzioni KCI contribuiscono a migliorare le condizioni dei pazienti favorendo la guarigione delle ferite. A livello globale,di dollari con una crescita organica del 5% fino al 30 settembre 2019.