Mercati europei attorno alla parità

(Teleborsa) -, in attesa di novità sul fronte Brexit e sul versante delle trattative commerciali tra Stati Uniti e Cina . Poco mosso l', che segna a Wall Street un -0,15%.Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a quota 1,106. Lieve aumento dell', che sale a 1.487,4 dollari l'oncia. Giornata di forti guadagni per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in rialzo dell'1,51%.In discesa lo, che retrocede a quota +130 punti base, con un decremento di 6 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento dello 0,91%.piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,32%, sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,61%, invariata, che riporta un -0,09%.; sulla stessa linea, ilavanza in maniera frazionale, arrivando a 24.421 punti. Guadagni frazionali per il(+0,33%), come il FTSE Italia Star (0,9%).Risultato positivo a Piazza Affari per i settori(+1,76%),(+1,62%) e(+1,35%).Tra i più negativi della lista di Piazza Affari, troviamo i comparti(-1,50%),(-1,19%) e(-0,82%).di Piazza Affari, acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 3,11% sulla possibile vendita di ProFamily Effervescente, con un progresso del 2,71%.Incandescente, che vanta un incisivo incremento del 2,65%.In primo piano, che mostra un forte aumento del 2,02%.I più forti ribassi, invece, si verificano su-1,86%.Calo deciso per, che segna un -1,76%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,47%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,44%.di Milano,(+5,55%),(+5,37%),(+3,17%) e(+3,04%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,82%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,76 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 2,14%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,97%.