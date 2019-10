Sprint dei mercati su intesa Brexit, vola la sterlina

Francoforte

(Teleborsa) - Spingono sull'acceleratore le principali borse europee dopo che. La notizia sta facendoche ha invertito la rotta recuperando decisamente terreno nei confronti di euro e dollaro. La divisa inglese era stata penalizzata dalla notizia che il partito unionista nordirlandese, Dup, aveva bocciato il prospettato accordo sulla Brexit in dirittura d'arrivo.andamento positivo per, che avanza di un discreto +0,96%. Passi in avanti si registrano anche per, che mostra un progresso dello 0,61%. Bene, che cresce di un modesto +0,53%. Seduta positiva per il listino milanese, che mostra un guadagno dello 0,80% sulRisultato positivo a Piazza Affari per i settori(+1,53%),(+1,31%) e(+1,08%).Tra idi Milano, in evidenza(+2,55%),(+2,09%),(+2,08%) e(+1,86%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,48%.del FTSE MidCap,(+4,17%),(+3,66%),(+2,86%) e(+2,46%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,59%.