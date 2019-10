Su contanti e Quota 100 si apre la spaccatura. M5S e Iv pronti a darsi battaglia in Parlamento

(Teleborsa) - Arriva la legge di Bilancio e ricominciano le divergenze nella maggioranza. La questione si apre con una certa violenza sul(che dovrebbe scendere a 1000 l'anno successivo).Nel M5S,, accompagnata da una sorta di cashback che premi sia il prestatore d'opera che il destinatario del servizio che paga in moneta elettronica. Italia viva potrebbe rivelarsi un'alleata preziosa sul contante: il suo obiettivo è mantenere il tetto a 3 mila così come deciso a suo tempo dal Governo guidato da Matteo Renzi.In Aula si potrebbe però sfociare in una, soprattutto se alle discussioni sul contante ci si aggiunge la distanza invalicabile su. Alle Camere Matteo Renzi non ha intenzione di mollare, giudicando la riforma voluta da Matteo Salvini iniqua nei confronti dei giovani. I parlamentari di Italia Viva stanno già lavorando a emendamenti tesi a cancellare del tutto la norma.