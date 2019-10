Borse asiatiche positive. Chiusa la piazza di Tokyo

(Teleborsa) - Seduta con segni positivi per le principali borse asiatiche, che seguono la scia rialzista disegnata da Wall Street, con l'attenzione degli investitori concentrata sulla. Il sentiment vine sostenuto anche dainel risolvere la guerra commerciale.La piazza di Tokyo è rimasta chiusa per festività.Miste le, con Shanghai che segna un -0,03% e Shenzhen un +0,24%, mentre Taiwan guadagna lo 0,53%. Deciso rialzo per Seoul +1,09%.Segni in prevalenza positivi tra le altre borse che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, con Hong Kong che avanza dello 0,12%, Singapore che scambia in rialzo dello 0,92% e Bangkok dello 0,61%. Kuala Lumpur arretra dello 0,13% e Jakarta dello 0,28%. .Altrove, riapre debole Mumbay -0,37% mentre Sydney mostra un'ascesa dello 0,30%.