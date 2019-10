BTP Italia, nel primo giorno domanda boom di 2 miliardi

(Teleborsa) - Anche i piccoli investitori tornano a fidarsi dell'Italia. Lo testimonia la forte domanda registrata ieri neldel nuovo BTP Italia : dai risparmiatori retail sono pervenute richieste pari a circa 2 miliardi di euro. L'esito si può considerare dunque positivo se si confronta con l'emissione precedente, a novembre 2018, quando in quell'occasione arrivarono nel primo giorno di offerta richieste per poco più di 418 milioni di euro.Da ieri, lunedì 21, fino a domani mercoledì 23 ottobre 2019, si tiene il collocamento del titolo di Stato indicizzato al tasso di inflazione nazionale pensato per il risparmiatore individuale che, in questa emissione, torna allagià proposta in passato.Il nuovo BTP, conpresenta le stesse caratteristiche dei precedenti collocamenti: cedole semestrali indicizzate al FOI (Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi);(con la previsione di un floor in caso di deflazione, che garantisce che le cedole effettivamente pagate non siano comunque inferiori al tasso reale garantito definitivo); rimborso unico a scadenza e – per chi acquista all'emissione durante la fase del collocamento dedicata ai risparmiatori individuali ed altri affini e conserva il titolo fino a scadenza – corresponsione del Premio Fedeltà al momento del rimborso. In caso di deflazione, le cedole vengono comunque calcolate sul capitale nominale investito, quindi con una protezione estesa non solo alla quota capitale, ma anche agli interessi.Con una, i BTP Italia offrono un rendimento che risulta competitivo rispetto alle quotazioni del mercato secondario e, pensati principalmente per i piccoli investitori privati, rappresentano un investimento di medio termine che prevede una remunerazione sempre allineata all'evoluzione del costo della vita. Al momento, non ci sono altri titoli di Stato emessi con durata pari a 4, 6 e 8 anni né indicizzati all'inflazione italiana.