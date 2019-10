Tonica la Borsa di Milano e gli altri mercati europei

FTSE MIB

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

tecnologia

utility

viaggi e intrattenimento

chimico

materie prime

telecomunicazioni

STMicroelectronics

Saipem

Amplifon

Snam

UBI Banca

Nexi

Banco BPM

BPER

IMA

Gima TT

Reply

Tinexta

Technogym

Maire Tecnimont

Credito Valtellinese

ASTM

(Teleborsa) -. Sulla stessa scia rialzista il. A sostenere i mercati ha contribuito il sostegno arrivato dalla BCE, che ha confermato una politica ultra accomodante Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,32%. Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,53%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un guadagno frazionale dello 0,41%.Si riduce di poco lo, che si porta a +131 punti base, con un lieve calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,90%.piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,58%. Denaro su, che registra un rialzo dello 0,91% e, che sale di un frazionale +0,55%. A Piazza Affari, ilcontinua la giornata con un aumento dello 0,79%, a 22.527 punti.(+7,46%),(+1,47%) e(+1,37%) in buona luce sul listino milanese.Nella parte bassa della classifica di Piazza Affari, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-1,25%),(-1,09%) e(-0,57%).di Piazza Affari, brilla, con un forte incremento (+8,5%).Ottima performance per, che registra un progresso del 5,36%.Exploit di, che mostra un rialzo del 3,58%.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,95%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,88%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,03%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,94%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,85%.Tra i(+3,43%),(+3,23%),(+3,17%) e(+3,09%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,72%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 4,70%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,94%.In caduta libera, che affonda del 2,54%.