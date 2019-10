Borse europee sui livelli precedenti

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -e per le altre principali Borse europee, dopo il finale piatto di Wall Street L'è sostanzialmente stabile su 1,112. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1.504,1 dollari l'oncia. Seduta in frazionale ribasso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che lascia, per ora, sul parterre lo 0,46%.Sulla parità lo, che rimane a quota +131 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,92%.andamento cauto per, che mostra una performance pari a -0,18%, debole, che registra una flessione dello 0,40%, poco mossa, che mostra un -0,08%.; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità il, che continua la giornata a 24.505 punti. Poco sopra la parità il(+0,21%); consolida i livelli della vigilia il(+0,02%).In luce sul listino milanese i comparti(+4,41%),(+0,98%) e(+0,79%).Nel listino, i settori(-0,76%) e(-0,56%) sono tra i più venduti.di Piazza Affari, effervescente, con un progresso dell'8% dopo la crescita a doppia cifra nei primi nove mesi Buona performance per, che avanza dell'1,20%.Giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +1%.Seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,92%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,13%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,09% dopo i conti giudicati solidi dall'AD Descalzi . Il cane a sei zampe ha poi annunciato la scoperta di nuove Risorse nel Golfo di Suez, nell’offshore dell’Egitto Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,03%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,88%.Al Top tra le azioni italiane a(+4,50%),(+2,21%),(+1,88%) e(+1,77%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,50%.scende dell'1,31%.Calo deciso per, che segna un -1,09%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,03%.