International HoReCa Meeting, nel 2020 la nuova edizione a Rimini

(Teleborsa) -, manifestazione internazionale dedicata al mondo Horeca che, evento firmato Italian Exhibition Group alla Fiera di Rimini.La manifestazione è stata presentata in mattinata a Milano, alla presenza di oltre 180 persone in rappresentanza di almeno 100 aziende del settore beverage., volte all'innovazione e al progresso del settore, in perfetta linea con il contesto ospitante di "Beer&Food Attraction. The eating out experience show", rinnovata nel payoff e nella forma.Tra gli eventi, si partirà il 15 febbraio con il; il giorno seguente sarà il turno della Tavola Rotonda sulla formazione, mentre il pomeriggio sarà suddiviso con gli eventi "Sicurezza, Logistica e Ambiente” e “Piattaforme web: problema o opportunita`?".Ad aprire il convegno i saluti del: "Anno dopo anno l'International HoReCa Meeting è diventato il qualificato punto di incontro fra gli operatori della filiera, un momento di confronto e di crescita apprezzato dall'intera community del fuoricasa italiano"."L'obiettivo della nuova edizione - ha sottolineato Caso - è consolidare questochiamati attraverso un confronto serrato e virtuoso a disegnare strategie funzionali all'Ho.Re.Ca. del futuro. Anche questa edizione – ha concluso Caso - potrà contare sullaalla crescita delle nostre rispettive manifestazioni"., direttrice Fiere Italia di IEG, ha sottolineato l'importanza della presenza dell'IHM alla fiera di Rimini, per la seconda edizione consecutiva e durante l'ampliata e in crescita Beer&Food Attraction: ". Ci siamo noi, c’è Italgrob e tutti coloro che contribuiscono ai nostri progetti. Noi - ha concluso Cecchi - siamo una piattaforma a disposizione e a sostegno del business dei nostri clienti".