Brexit, BoJo: "Con voto a 16enni e cittadini UE non si farà nulla"

(Teleborsa) - Non è bastato il sì dei labour alle elezioni anticipate a calmare le acque della Brexit. A rimpolpare le polemiche ora ci sono dueresidenti in Gran Bretagna alle prossime elezioni generali.che, tramite il portavoce, ha chiarito di essereSecondo Downing Street, i due emendamenti proposti dall'opposizione sarebbero, contrarie a cambiare le regole meno di 6 sei mesi prima del voto; inoltre, come scrive la Bbc,e sarebbe paradossale se il primo a farlo fosse anche il primo a dover lasciare l'Unione.In tutto questo,ma alloche fa crescere "l'ingiustizia, la povertà e la disuguaglianza" più che attuare la Brexit, come ha dichiarato nel Question Time alla Camera.Ile di non volere in realtà rispettare il risultato del referendum del 2016, malgrado l'accordo di divorzio da lui raggiunto con Bruxelles per evitare un no deal. Per questo, ha ribadito, occorre ridare la parola al popolo con le elezioni, ma senza cambiare la legge elettorale.Johnson però potrebbe trovarsi davvero a votare con una nuova legge:e gli scozzesi dell'hanno aggiunto che il. Infine, ipotrebbero sostenere gli emendamenti anche solo per evitare il voto anticipato. Tutto fa pensare che la strada per la Brexit sia ancora molto lunga